Un milione e mezzo di dipendenti pubblici italiani si stanno preparando a ricevere un aumento salariale che potrebbe arrivare fino a 208 euro lordi al mese. I nuovi assegni entreranno in vigore a partire da gennaio e includeranno anche gli arretrati relativi al periodo precedente. La misura interessa una vasta platea di lavoratori del settore pubblico, coinvolgendo diverse aree di amministrazione.

Un milione e mezzo di dipendenti pubblici italiani si trovano al centro di un momento decisivo per il proprio bilancio familiare, con aumenti che potrebbero raggiungere i 208 euro lordi mensili a regime. La trattativa sul contratto triennale 2025-2027 sta giungendo a maturazione, promettendo una svolta economica significativa per docenti, personale ATA e funzionari statali. Sebbene la firma definitiva non sia ancora avvenuta, le bozze circolanti delineano un quadro chiaro di incrementi retributivi retroattivi dal primo gennaio del corrente anno. Le cifre trapelate indicano un incremento medio del 5,4% per il comparto scuola, pari a circa 143 euro lordi aggiuntivi per gli insegnanti e 104 euro per il personale amministrativo e tecnico.

© Ameve.eu - Pubblici: aumento fino a 208 euro e arretrati da gennaio

