Psicosi falsa la notizia sul rapimento di un bambina nel parco

Sul web e nelle chat di WhatsApp si era diffusa la notizia di un tentativo di rapimento di una bambina in un parco di Sesto Fiorentino. Il Comune ha smentito la vicenda, precisando che si trattava di una fake news. Nessun episodio simile è stato confermato dalle autorità locali. La diffusione della notizia falsa ha generato preoccupazione tra i cittadini.

“In queste ore - spiega la sindaca facente funzioni Claudia Pecchioli - è cresciuta una forte preoccupazione tra i genitori a causa della diffusione di alcuni messaggi audio riguardanti un tentativo di rapimento che non è avvenuto. Le forze dell’ordine, con le quali ci siamo immediatamente confrontati, non hanno ricevuto segnalazioni o denunce né conferme informali del fatto”. “Alcuni fatti di cronaca avvenuti in queste settimane hanno innescato in molte parti d’Italia paura e preoccupazione, generando talvolta dei veri e propri casi di psicosi collettiva che favoriscono la diffusione di notizie false e preoccupanti - prosegue - La sicurezza e la serenità di tutta la nostra comunità, a partire dai più piccoli, sono una priorità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

