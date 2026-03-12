Psg scatenato | 5-2 al Chelsea e ritorno in discesa

Al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain ha battuto il Chelsea con un punteggio di 5-2, portandosi in una posizione favorevole per i quarti di finale. La partita ha visto molteplici gol e momenti di spettacolo, lasciando poche speranze agli avversari in vista del ritorno previsto tra sei giorni a Stamford Bridge. La sfida si è conclusa con il team francese in vantaggio.

PARIGI (FRANCIA) - Gol e spettacolo al Parco dei Principi, dove il Psg batte 5-2 il Chelsea e mette un'ipoteca significativa sui quarti di finale, in attesa del ritorno, tra sei giorni a Stamford Bridge. Per i parigini la doppietta di Kvaratskhelia e i gol di Barcolà, Dembelé e Vitinha, vane le reti blues targate Gusto e Fernandez. Bastano dieci minuti al Psg per passare in vantaggio, con il Chelsea che concede agli avversari superiorità sulla sinistra dove Joao Neves sponda di testa per Barcola, rapido nel controllo e tiro che batte Jorgensen. I londinesi faticano a prendere le misure al Psg, che al 16' va vicino al 2-0 con il sinistro di Dembele che sbatte sul palo dopo la parata di Jorgensen.