Provinciali il manifesto di sostegno del centrosinistra alla candidatura della Petroni

Il centrosinistra ha diffuso un manifesto di sostegno alla candidatura della Petroni per la presidenza della Provincia di Latina. La proposta si basa sulla continuità con l'attuale amministrazione, guidata negli ultimi quattro anni dal presidente uscente. La candidatura viene presentata come un passo avanti nel proseguire l’attuale percorso amministrativo e sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Tra i punti del programma, il welfare, la lotta all'erosione costiera, il contrasto al caporalato, l'edilizia scolastica Una candidatura alla presidenza della Provincia di Latina "nel segno della continuità" con il lavoro svolto negli ultimi quattro anni dal presidente uscente, Gerardo Stefanelli. È quella di Barbara Petroni per il centrosinistra, che domenica 15 marzo si contenderà la poltrona contro il candidato di centrodestra, Federico Carnevale. Nel manifesto di sostegno delle forze di centrosinistra (Pd, Civiche pontine, Italia viva, M5S, Possibile, Europa verde, Sinistra italiana) alla Petroni, si legge come la sindaca di Roccasecca dei Volsci, "è apprezzata amministratrice capace di essere inclusiva, pragmatica e allo stesso tempo portatrice di principi e di valori nei quali ci riconosciamo.