Provinciale Montevarmine cresce l’attesa per la riapertura

Il sindaco di Carassai, Gianfilippo Michetti, sta gestendo diversi cantieri e progetti sulla provinciale Montevarmine. L’obiettivo è migliorare la viabilità, l’aspetto della zona e la qualità della vita per i residenti della località collinare del Piceno. L’attesa per la riapertura della strada cresce tra i cittadini e gli operatori locali. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata.

Il sindaco di Carassai Gianfilippo Michetti è alle prese con una serie di cantieri e progetti da avviare che miglioreranno la viabilità, l'immagine e la vivibilità dei cittadini della località collinare del Piceno. Sotto il profilo della viabilità è attesa la completa riapertura, da parte della Provincia, della strada Montevarmine, chiusa da 13 anni (con accesso riservato solo ai locali). Prevista la riparazione dell'interruzione e il nuovo asfalto dall'incrocio per Cossignano – Carassai – Valdaso, fino alla provinciale Monterubbianese. Prevista la riapertura anche di un tratto della provinciale 135 Valmenocchia, dove c'è un ponte da riparare che attende i lavori da circa 7 anni, con il rifacimento dell'asfalto.