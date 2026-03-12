Proroghe sulla filiera del marmo | Fermiamo il provvedimento Il grido dei politici di sinistra
Un fronte compatto di forze politiche di sinistra ha richiesto di bloccare le proroghe sulle aziende della filiera del marmo. Alleanza verdi, Sinistra italiana, Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista si sono uniti in questa richiesta, sottolineando la loro opposizione al provvedimento. La questione riguarda le misure che interessano il settore e che sono al centro di un dibattito politico in corso.
Contro le proroghe generalizzate alle aziende del marmo fanno fronte comune Alleanza verdi, Sinistra italiana, movimento 5 stelle e Rifondazione comunista, che tornano a chiedere uno stop al provvedimento. "Come forze progressiste di Carrara siamo intervenuti pubblicamente a vario titolo nel dibattito sulla verifica degli impegni assunti dalle imprese del marmo a due anni dalla firma delle convenzioni - scrivono in una nota congiunta -. Torniamo a rivolgerci alle forze politiche di maggioranza, all’amministrazione e alla città tutta prima che il provvedimento venga deliberato in Consiglio comunale, commettendo a nostro avviso un errore che indebolirà in questo percorso chiunque si dovrà trovare ad amministrare la città nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
