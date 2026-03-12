Un fronte compatto di forze politiche di sinistra ha richiesto di bloccare le proroghe sulle aziende della filiera del marmo. Alleanza verdi, Sinistra italiana, Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista si sono uniti in questa richiesta, sottolineando la loro opposizione al provvedimento. La questione riguarda le misure che interessano il settore e che sono al centro di un dibattito politico in corso.

Contro le proroghe generalizzate alle aziende del marmo fanno fronte comune Alleanza verdi, Sinistra italiana, movimento 5 stelle e Rifondazione comunista, che tornano a chiedere uno stop al provvedimento. "Come forze progressiste di Carrara siamo intervenuti pubblicamente a vario titolo nel dibattito sulla verifica degli impegni assunti dalle imprese del marmo a due anni dalla firma delle convenzioni - scrivono in una nota congiunta -. Torniamo a rivolgerci alle forze politiche di maggioranza, all’amministrazione e alla città tutta prima che il provvedimento venga deliberato in Consiglio comunale, commettendo a nostro avviso un errore che indebolirà in questo percorso chiunque si dovrà trovare ad amministrare la città nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proroghe sulla filiera del marmo: "Fermiamo il provvedimento". Il grido dei politici di sinistra

