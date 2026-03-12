Profumatori per ambiente acquisti in crescita | quanto inquinano e minano la salute

Negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento consistente nell'acquisto di profumatori per ambienti, come candele, diffusori a bastoncini, spray e vaporizzatori. Questi prodotti sono diventati sempre più popolari tra i consumatori, portando a una maggiore diffusione di queste soluzioni nelle case e negli spazi pubblici. La crescita della domanda si accompagna a una maggiore attenzione ai rischi potenziali per la salute e l’ambiente.

Negli ultimi anni l’utilizzo di profumatori per ambienti come candele, diffusori a bastoncini, spray e vaporizzatori è cresciuto in modo significativo in Italia. Ciò che un tempo era considerato un semplice strumento per coprire cattivi odori è diventato oggi un elemento immancabile nelle case degli italiani. Il mercato delle fragranze per la casa sta registrando una crescita costante. Secondo l’ultimo rilevamento di Accademia del Profumo del 2025, il comparto italiano cresce a un ritmo di circa 7 punti percentuali all’anno, mentre le ricerche online relative a diffusori, candele e profumatori domestici sono aumentate del 18% nell’ultimo anno ( Trovaprezzi ). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

