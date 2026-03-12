In pochi mesi, una banda di professionisti del furto ha messo a segno diciannove colpi tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. La serie di furti, praticata da una gang di cittadini georgiani, era stata fermata all'inizio dell’anno scorso dalla Squadra mobile. Ora, le autorità hanno predisposto le misure necessarie per fermare ulteriori attività criminali.

Diciannove colpi. Messi a segno tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025. La foga criminale della banda di ‘topi’ d’appartamento georgiani era stata arginata, agli inizi dello scorso anno, dalla Squadra mobile. Che, a febbraio, aveva arrestato due fratelli di 39 e 43 anni e il loro complice, un connazionale trentacinquenne: all’epoca i tre erano finiti in manette perché ritenuti responsabili di cinque colpi in altrettante abitazioni. Erano stati fermati in flagranza, mentre uscivano da un appartamento di via Dagnini appena svaligiato e andavano a vendere i gioielli rubati in un compro oro. A un anno da quei fatti, la polizia ha continuato a indagare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Professionisti del furto. In pochi mesi 19 colpi. La banda in trappola

