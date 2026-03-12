Chiara Billi, giovane ricercatrice di Montalto, ha conseguito un master a Losanna nel campo della neuro-ingegneria. La sua formazione riguarda tecniche avanzate di interfaccia tra cervello e dispositivi elettronici. La ricercatrice ha completato il percorso accademico presso un'università svizzera, approfondendo studi specifici sulla neurostimolazione e l'interfaccia neurale. La sua attività si concentra sulla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche nel settore.

Chiara Billi, giovane ricercatrice montalese nel campo della neuro-ingegneria, ha ottenuto con esiti brillanti e a soli 24 anni, un master al prestigioso Epfl, il Politecnico Federale di Losanna, con una tesi sui Gangli della Base, una zona importantissima del cervello umano che presiede tra l’altro al controllo dei movimenti volontari e ad altre attività motorie e premotorie. La tesi con cui Billi ha concluso la sua ricerca, scritta in lingua inglese con un abstract anche in francese, è dedicata in particolare ad un sottocircuito dei Gangli di Base di cui viene studiato il ruolo essenziale nella selezione delle azioni da compiere. I... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prodigio della neuro-ingegneria. Master a Losanna per Chiara Billi

Articoli correlati

Così la validità a 50 anni della Cie per gli over 70 allinea l’Italia all’Europa. Il commento di BilliIl decreto-legge Pnrr appena approvato dal Consiglio dei ministri prevede una misura che, pur essendo molto concreta e quotidiana, ha un valore...

Leggi anche: Ha oltre 300 mila abbonati, sta in diretta ininterrottamente, ma non esiste. La storia della regina di Twitch Neuro-sama