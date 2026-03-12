Procrastinare | non si tratta di pigrizia ma di un corto circuito del nostro cervello

La procrastinazione non è solo pigrizia, ma un breve circuito nel cervello che influisce sui comportamenti quotidiani. Quando si rinvia un compito, non si tratta semplicemente di mancanza di volontà, ma di un meccanismo biologico che regola questa tendenza. Chi si sente in colpa per aver procrastinato può trovare spiegazioni nel funzionamento interno del proprio sistema nervoso.

Se vi sentite in colpa perché avete rinviato per l'ennesima volta un compito da fare, sappiate che esiste un meccanismo biologico che governa la nobile arte della procrastinazione. Uno studio sui macachi spiega perché perdiamo la motivazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Fratelli d’Italia vuole punire l’apologia di mafia. Come non concordare? Ma c’è un corto circuitoLa furia dei Fratelli d’Italia contro la mafia non conosce cedimenti: sarà punibile con tre (3!) anni di carcere chi parlerà bene della mafia, parola...

Mangiarsi le unghie e procrastinare: uno studio spiega perché sono meccanismi di sopravvivenza. Il cervello preferisce danni controllati a minacce sconosciuteLo psicologo clinico Charlie Heriot-Maitland, nel libro “Controlled Explosions in Mental Health”, analizza i comportamenti apparentemente...

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Aggiornamenti e notizie su Procrastinare non si tratta di pigrizia...

Discussioni sull' argomento Ex Ilva. L' attesa del nulla. Il governo vuole procrastinare una possibile svolta per non rinunciare ad alimentare le Fabbriche delle armi (I. Smirnova); Elisabetta Pellegrini, la zarina del MIT che Salvini non riesce a contenere; Occorrerebbe aumentare l'età di pensionamento, ma la politica si nasconde; ?Scuola di Roma tra le vincitrici del contest Evviva la Costituzione!, la premiazione alla Camera.

Le giornate che non vanno come pensavi. Gestisci male i cambi di programma, ma sinceramente mi ha permesso di procrastinare una cosa che non ho per niente voglia di fare. Per oggi avevo previsto di tornare in motorizzazione a chiedere che fine ha fatto q - facebook.com facebook

Milan, basta procrastinare: serve un attaccante pronto per la prossima stagione! x.com