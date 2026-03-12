Procedono i lavori nel maxi cantiere sottoterra | posizionate le armature in acciaio

Sono iniziati i lavori nel maxi cantiere sottoterra a Monza, dove sono state posizionate le armature in acciaio. L’intervento riguarda il risanamento del collettore fognario di viale Campania e si svolge a circa quattro metri sotto il livello della strada. Le operazioni sono in corso e rappresentano una fase cruciale del progetto di intervento.

I grandi lavori sono iniziati. Sottoterra, a quattro metri sotto il livello della strada. Entra nel vivo il grande intervento di risanamento del collettore fognario di viale Campania, a Monza. Un maxi cantiere per "ringiovanire" quella struttura che conta quasi cento anni di storia: il 31.