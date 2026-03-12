Prima Pagina | 50 anni di storia della popolare trasmissione di Rai Radio 3

Il 15 marzo 1976, Ruggero Orlando ha condotto la prima puntata di “Prima Pagina” su Rai Radio 3. La trasmissione è stata ideata dal giornalista Enzo Forcella ed è diventata una delle storiche produzioni della rete. Per 50 anni, il programma ha trasmesso le notizie più importanti del giorno, mantenendo una presenza costante nel panorama radiofonico italiano.

Ruggero Orlando, con la sua inconfondibile voce, il 15 marzo del 1976 inaugurava la prima puntata di "Prima Pagina", nata da un'idea del giornalista Enzo Forcella, su Rai Radio3. Dopo meno di sette mesi, nell'ottobre del 1976 – fu Eugenio Scalfari a condurre il primo filo diretto con gli ascoltatori, nato proprio quell'anno insieme al quotidiano "la Repubblica", con cui la trasmissione condivide questo importante traguardo. Nasce così la prima, più interattiva e più imitata rassegna giornalistica del nostro paese. Da allora, infatti, e da 50 anni, ogni mattina il programma offre una panoramica delle notizie riportate dai quotidiani commentate dai più importanti giornalisti e giornaliste che si avvicendano ogni settimana, dialogando poi con gli ascoltatori che intervengono durante il filo diretto.