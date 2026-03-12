Prima dell’addio Alla Chigiana torna ’Tradire’

Al Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini si tiene nuovamente la rassegna ‘Tradire: Le radici nella musica 2026’ con un nuovo evento dedicato alle emozioni del melodramma e della canzone. La manifestazione, che si svolge nella sede storica, propone un programma di performance e incontri focalizzati su questi generi musicali. L’evento rappresenta un ritorno della rassegna alla Chigiana, prima dell’addio annunciato.

Al Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini torna la rassegna ‘Tradire: Le radici nella musica 2026’ con un nuovo appuntamento dedicato alle emozioni del melodramma e della canzone. Oggi alle 21, l’Accademia Musicale Chigiana ospita infatti il concerto-racconto ‘Prima dell’addio’, terzo incontro del ciclo intitolato ‘Non è la fine’. Protagonista della serata sarà il contralto Eleonora Filipponi, accompagnata al pianoforte da Marco Brunelli, in un percorso musicale guidato dal curatore Stefano Jacoviello. Filipponi è una delle voci emergenti più interessanti del teatro musicale italiano. Allieva chigiana di William Matteuzzi, nel corso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

