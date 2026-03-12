Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il mercato PSV, si attesta a circa 0,471 euro per metro cubo standard. La quotazione si riferisce al 12 marzo 2026 e rappresenta il valore corrente di riferimento nel mercato del gas. I dati sono stati aggiornati e pubblicati in giornata, offrendo una panoramica puntuale sull’andamento dei prezzi sull’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 12 Marzo 2026, è pari a circa 0,471 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 49,83 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una significativa volatilità. Dopo una fase di relativa stabilità tra fine febbraio e inizio marzo, con valori compresi tra 0,299 €Smc e 0,327 €Smc, si è assistito a un deciso incremento a partire dal 3 Marzo 2026, culminando con un picco di 0,552 €Smc il 10 Marzo. Negli ultimi giorni, il prezzo si è mantenuto su livelli elevati, seppur con una leggera flessione rispetto al massimo raggiunto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

