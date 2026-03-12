Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi monitora le proprie spese energetiche. Questa informazione è utile per chi acquista gas per uso domestico o industriale, permettendo di conoscere il valore corrente e di confrontarlo con i dati delle giornate precedenti. Restare aggiornati sul prezzo permette di pianificare meglio il consumo e i costi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione chiave per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 12 Marzo 2026, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al mercato scelto. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 12 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc (dato riferito a Settembre 2025, ultimo valore pubblicato). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina! Una raccolta di contenuti su Prezzo gas al metro cubo oggi Temi più discussi: Gas per i clienti vulnerabili: prezzo in calo in attesa della stangata legata alla guerra in Iran; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Bollette del gas, la stangata iraniana sarà pagata da anziani e più fragili; Arera: a febbraio prezzo gas tutela vulnerabili cala del 2,8%. Bollette del gas, la stangata iraniana sarà pagata da anziani e più fragiliI consumatori vulnerabili sotto l’ombrello di Arera rischiano rialzi già dai primi di aprile a causa della crisi in Medio Oriente. Ma sul mercato si trovano ... repubblica.it Prezzo del gas in aumento in Europa, oltre i 64 €/MWh: rischi per le bolletteIl gas vola sui mercati europei: futures oltre 64 €/MWh e tensioni in Medio Oriente alimentano timori su forniture, bollette e industria ... quifinanza.it Sale il prezzo di benzina e diesel in Italia con punte che sfiorano o nel caso del diesel superano anche i due euro al litro. E puntualmente a San Marino i benzinai vengono presi d’assalto dagli automobilisti italiani, in gran parte riminesi, e finiscono per fare aff facebook Prezzo del petrolio stabile: Aie e G7 verso maxi apertura scorte x.com