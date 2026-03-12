Previsioni meteo per Avellino – 12 marzo 2026

Il 12 marzo 2026, ad Avellino, le condizioni meteorologiche prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono segnalate precipitazioni di alcun tipo durante le ore diurne. La giornata si svolgerà senza cambiamenti significativi dal punto di vista meteorologico.

Ad Avellino, il 12 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2060m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Previsioni meteo per Avellino – 12 febbraio 2026Ad Avellino il 12 febbraio 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge durante la giornata.

Tutto quello che riguarda Previsioni meteo

Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 11 marzo 2026; Previsioni meteo per Avellino – 10 marzo 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 10 marzo; Terremoto ad Avellino, scossa 2.8 in provincia.

Meteo, 12 marzo con nuvole e piogge al Centro-nord: le previsioniCede l'alta pressione sull'Italia: una circolazione depressionaria determinerà un aumento dell'instabilità. La tendenza meteo del 14-15 marzo ... meteo.it

Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 12 marzoQuella di giovedì 12 marzo sarà una giornata caratterizzata da occasionali precipitazioni alternate a cielo sereno con possibili rannuvolamenti su tutto il territorio della ... ilmattino.it

Piogge, temporali e anche qualche nevicata: le previsioni meteo di giovedì 12 marzo -> https://tinyurl.com/bdhvs5az facebook

Torino, previsioni meteo del 11 marzo 2026 x.com