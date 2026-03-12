Anche i trasporti dei cavalli come di tutte le altre attività – legate a uomini e merci - hanno subito una radicale evoluzione nel corso di un secolo. E’ noto come i pionieri dell’ippica si spostassero prima spesso a piedi – decine e decine di chilometri –, poi si trasformò gradatamente la maniera di trasportare uomini e i cavalli da un ippodromo all’altro: con il treno prima, poi con van un po’ approssimativi. Con il premio “Tosco Vans”, corsa di centro del convegno feriale all’ippodromo di San Rossore, Alfea rende merito a una famiglia di professionisti di Barbaricina che da molti anni si dedicano al trasporto dei cavalli in ogni angolo d’Italia e anche d’Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio "Tosco Vans" e la storia del trasporto cavalli

Articoli correlati

Leggi anche: La corsa al premio letterario più ambito d'Italia entra nel vivo. Dalla storia di Gramsci e Pertini alle atmosfere surreali e familiari, i titoli e i temi che aprono le celebrazioni per gli ottant'anni del Premio Strega

Cavalli e asini come cani e gatti: arriva la legge per salvare i cavalliMichela Vittoria Brambilla, deputata calolziese, presenta alla Camera il suo disegno di legge per riconoscere gli equidi come animali d'affezione.

Contenuti e approfondimenti su Tosco Vans

Argomenti discussi: Premio Tosco Vans e la storia del trasporto cavalli.

Ippica. Un giovedì con due corse tris. Al centro il premio Tosco Vans»Dopo tanti ostacoli e il successo di una fantina ventenne per la prima volta nella storia della Gran Corsa Siepi di Pisa, si torna a San Rossore per il convegno del giovedì che vede al centro il ... lanazione.it

Ippica. Tosco Vans» è la corsa di centroSi torna al convegno feriale sul Prato degli Escoli secondo un calendario che quest’anno prevede numerosi stop and go. Gli appassionati dovranno quindi aggiornarsi sulla stampa ma soprattutto sul sito ... lanazione.it