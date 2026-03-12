Premio alla formazione tecnico-professionale riconoscimento per gli istituti Minutoli e Merendino

Due istituti messinesi, Minutoli e Merendino, sono stati riconosciuti dalla fondazione per la scuola italiana con un premio dedicato alla formazione tecnico-professionale. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti delle scuole e della fondazione. La premiazione evidenzia l’impegno delle strutture nella promozione di percorsi formativi specializzati.

La fondazione per la scuola italiana, ente non profit che promuove il diritto allo studio, ha riconosciuto anche le due messinesi tra venti strutture che si sono distinte nel 4+2 Ci sono anche due istituti messinesi nell'elenco delle strutture premiate dalla fondazione per la scuola italiana, ente non profit che promuove il diritto allo studio coinvolgendo i privati. La fondazione oggi ha premiato venti filiere che si sono distinte per l'innovazione nella formazione tecnico-professionale del 4+2, incluendo anche l'Iis Minutoli di Messina e l'istituto statale F.P. Merendino di Capo D'Orlando. Un risultato importante per la provincia ma anche per la regione, rappresentata anche dall'I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

