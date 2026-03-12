Due scuole di Messina, gli istituti Minutoli e Merendino, sono state inserite tra quelle premiate dalla fondazione per la scuola italiana, un ente non profit che sostiene il diritto allo studio con il coinvolgimento di privati. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro impegno nella formazione tecnico-professionale. La premiazione riguarda le strutture che si sono distinte in questo settore.

La fondazione per la scuola italiana, ente non profit che promuove il diritto allo studio, ha riconosciuto anche le due messinesi tra venti strutture che si sono distinte nel 4+2 Ci sono anche due istituti messinesi nell'elenco delle strutture premiate dalla fondazione per la scuola italiana, ente non profit che promuove il diritto allo studio coinvolgendo i privati. La fondazione oggi ha premiato venti filiere che si sono distinte per l'innovazione nella formazione tecnico-professionale del 4+2, incluendo anche l'Iis Minutoli di Messina e l'istituto statale F.P. Merendino di Capo D'Orlando. Un risultato importante per la provincia ma anche per la regione, rappresentata anche dall'I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Formazione: l’importanza della formazione professionale per lo sviluppo economico del paese.**“Crediamo molto nella formazione”**: così si esprime Daniele Gatti, presidente di Villaggi Marche, all’indomani della firma del partenariato con il...

Approfondimenti e contenuti su Premio alla formazione tecnico...

Temi più discussi: Premio alla formazione tecnico-professionale, riconoscimento per gli istituti Minutoli e Merendino; Repubblica Dominicana – I Salesiani partecipano al 1° Congresso Internazionale sull’Educazione Tecnico-Professionale nel Paese - ANS; La medicina del futuro all'Insubria. Galimberti apre al confronto sullo sviluppo dell'ateneo; Rimini Wellness.

Piazza dei Mestieri: il Premio Litteralis a 12 giovanissimi autoriOltre 250 candidati e 12 premiati alla XIX edizione del Premio di poesia narrativa ideato da Piazza dei Mestieri per gli studenti degli Istituti tecnici e professionali. Il prossimo anno sarà pubblica ... corriere.it

Formazione, Aspal si aggiudica premio Filippo Basile 2023. L’assessore Lai: Un riconoscimento che premia il valore della formazione nella Pubblica AmministrazioneCagliari, 22 maggio 2023 – L’Aspal si è aggiudicata il Premio Filippo Basile 2023 per la formazione nella pubblica amministrazione. Ad annunciarlo l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, che ha ... regione.sardegna.it

La giuria del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, presieduta da Francesco Profumo, ha selezionato i cinque libri finalisti dell’edizione 2026. Ecco chi sono gli autori finalisti e di cosa parlano i loro libri - facebook.com facebook

Usa addio, il premio Ig Nobel si trasferisce in Europa x.com