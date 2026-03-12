Premier League terribilmente ridimensionata in Champions | quattro sconfitte e zero vittorie agli ottavi
Le squadre della Premier League hanno affrontato gli ottavi di finale di Champions League senza riuscire a conquistare nessuna vittoria, incassando due pareggi e quattro sconfitte. In questa fase, nessuna delle rappresentanti inglesi è riuscita a superare i propri avversari, confermando un andamento negativo rispetto alle aspettative. I risultati evidenziano una performance complessivamente deludente nel torneo continentale.
Due pareggi e quattro sconfitte. Nessuna vittoria negli ottavi di finale di Champions League per le squadre della Premier League. Manchester City, Chelsea e Tottenham a un passo dall'eliminazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
