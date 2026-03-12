Nella trentesima giornata di Premier League, i dati ufficiali mostrano che il City si salva al 99%, contrariamente a quanto suggerivano le analisi delle dinamiche di gioco. La partita ha confermato una discrepanza tra le statistiche e le prestazioni effettive, evidenziando che i risultati finali non sempre rispecchiano l'andamento delle partite sul campo.

La trentesima giornata di Premier League offre uno spaccatura netta tra la realtà dei risultati e quella delle dinamiche di gioco. Mentre il Tottenham cede per 1-3 contro il Crystal Palace, il Manchester City si salva all’ultimo istante grazie a un intervento difensivo decisivo. I numeri dietro le reti raccontano una storia diversa da quella del tabellone. Oltre il risultato: la verità dei dati. L’analisi incrociata rivela che le prestazioni non si misurano solo con i gol segnati o subiti. Nel confronto tra Newcastle e Manchester United, l’espulsione di Ramsey per simulazione ha cambiato radicalmente l’equilibrio territoriale della gara. I tassi di possesso e le distanze percorse mostrano come alcune squadre abbiano costruito il gioco in modo più solido rispetto alla controparte, indipendentemente dall’esito finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Premier: dati smentiscono risultati, City si salva al 99

