Premier 12 | Italia parte da Barcellona per il Mondiale

Le composizioni dei gironi per le qualificazioni al Premier 12 sono state rese note, segnando un momento di svolta per il baseball italiano che si prepara a sfidare avversari selezionati in due tornei distinti. L’Italia, posizionata al quattordicesimo posto nel ranking mondiale WBSC, ha ottenuto un percorso favorevole che la esonera da lunghi spostamenti logistici. Il primo appuntamento si svolgerà a Barcellona tra il 9 e l’11 ottobre, dove gli azzurri incontreranno Spagna, Colombia e Germania in un impianto storico. Il secondo evento è fissato a Zhongshan, in Cina, dal 26 al 28 novembre, con una formula all’italiana che premia le prime due classificate di ogni girone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

