Una studentessa del Liceo classico Leopardi di Aulla ha ricevuto un premio a Bologna durante le ‘Romanae Disputationes’. Si tratta di Chiara Diaconita, che ha ottenuto un riconoscimento per il suo lavoro durante la competizione. La premiazione si è svolta recentemente, e la studentessa si è distinta tra i partecipanti delle varie scuole coinvolte.

Un premio prestigioso per Chiara Diaconita, studentessa della classe di 5ª C del Liceo classico Leopardi di Aulla, conquistato a Bologna. Grazie alla guida della sua insegnante di storia e Filosofia, Claudia Tonelli, la giovane liceale ha ottenuto un importante riconoscimento per la partecipazione alla 13ª edizione delle ‘Romanae Disputationes’, concorso nazionale di filosofia indetto che ha visto la partecipazione di oltre mille tra studenti e docenti suddivisi in duecentoventi squadre. Le Romanae Disputationes, concorso per studenti e studentesse della secondaria superiore, hanno visto in gara molti studenti e studentesse del Leopardi, premiati nelle edizioni precedenti sia nella sezione video filosofico, sia nell’elaborato scritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premiata la liceale Chiara Diaconita alle ‘Romanae Disputationes’

