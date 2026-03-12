Preghiera della sera 12 Marzo 2026 | Signore sana le mie ferite

Una preghiera della sera del 12 marzo 2026 invita a affidare i propri affanni al Signore con le parole: “Signore, sana le mie ferite”. È rivolta a chi desidera trovare conforto e pace prima di dormire, confidando nel Suo amore per custodire il riposo e alleviare le ferite dell’animo. La richiesta si concentra sulla ricerca di guarigione e serenità attraverso la fede.

Affida oggi i tuoi affanni al Signore e ritrova la vera pace con questa preghiera della sera: il tuo riposo sarà custodito dal Suo amore. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi ma preziosi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Dall’ira del giudizio liberaci, o Padre buono; non togliere ai Tuoi figli il segno della Tua gloria. Ricorda che ci plasmasti col soffio del Tuo Spirito: siamo Tua vigna, Tuo popolo e opera delle Tue mani. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

