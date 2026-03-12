Precetto pasquale interforze a Sondrio celebrazione con autorità civili e militari

Giovedì mattina nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di Sondrio si è svolta la cerimonia del Precetto pasquale interforze, un evento che ogni anno vede la partecipazione di rappresentanti civili e militari. L’iniziativa coinvolge il personale delle Forze dell’Ordine e di altri corpi impegnati nella tutela della sicurezza pubblica. La celebrazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e delle forze di polizia.

Giovedì mattina, nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio di Sondrio, si è svolta la celebrazione del Precetto pasquale interforze, tradizionale appuntamento liturgico che ogni anno riunisce il personale delle Forze dell’Ordine e dei diversi corpi impegnati nella tutela della sicurezza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Sondrio: Forze dell’ordine unite per il Precetto pasqualeIl cuore della provincia di Sondrio ha pulsato con una forte carica spirituale e istituzionale nel corso della mattinata di giovedì, quando la... Tutto quello che riguarda Precetto pasquale Discussioni sull' argomento Precetto pasquale interforze a Sondrio, celebrazione con autorità civili e militari; Precetto pasquale interforze, le celebrazioni nel Duomo di Vigevano; Sondrio, celebrato il Precetto Pasquale Interforze nella Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio; L'Arcivescovo Mons. Ambarus ha officiato in cattedrale il Precetto Pasquale con Autorità, Polizia di Stato, Forze armate e altre Forze di Polizia - Questura di Matera | Polizia di Stato. Celebrazione pasquale interforze nella cattedrale di Palermo e visita dell’ordinario militare al comando legione carabinieri SiciliaQuesta mattina, nella Cattedrale di Palermo, si è svolta la tradizionale celebrazione eucaristica interforze in preparazione alla Santa Pasqua, alla quale hanno preso parte donne e uomini appartenenti ... teleoccidente.it Precetto pasquale per i lavoratori: le celebrazioni in tutta l'arcidiocesi di #Siracusa - facebook.com facebook