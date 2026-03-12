Prato | scrittura lenta contro la fretta moderna

Sabato 14 marzo alle 17 presso l’Art Hotel Milano di Prato si terrà l’evento “Il Partito Preso delle Cose”, uno spazio dedicato alla scrittura riflessiva. L’iniziativa mira a riscoprire la lentezza e l’attenzione nei processi di scrittura, offrendo un’occasione per condividere pratiche e approcci diversi. L’incontro si rivolge a tutti coloro interessati a esplorare un modo più consapevole di mettere nero su bianco.

Sabato 14 marzo alle 17, presso l’Art Hotel Milano di Prato, si aprirà uno spazio dedicato alla scrittura riflessiva intitolato Il Partito Preso delle Cose. L’iniziativa vede come guida Francesco Cangioli, neuropsicomotricista e facilitatore in scrittura terapeutica, pronto a condurre i partecipanti in un percorso di osservazione lenta e non giudicante. L’appuntamento rientra nel programma culturale de La più piccola biblioteca di Prato e promette di trasformare la penna in uno strumento per liberarsi dai preconcetti che spesso offuscano lo sguardo sulle cose reali. In un mondo sommerso da stimoli continui, questa esperienza mira a ristabilire il contatto con il proprio mondo interiore partendo dall’analisi dettagliata di un’opera d’arte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

