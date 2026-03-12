Prato | evasione da 4 milioni sequestrato immobile da 1

A Prato, la polizia ha sequestrato un immobile da un milione di euro e ha applicato misure preventive a un imprenditore cinese di 49 anni. L'uomo è coinvolto in un'indagine per un'evasione fiscale stimata intorno ai quattro milioni di euro. L'operazione si è conclusa con il sequestro di proprietà e misure restrittive nei suoi confronti.

La giustizia italiana ha agito con decisione a Prato, dove un imprenditore cinese di 49 anni è stato sottoposto a severe misure preventive per una presunta evasione fiscale che avrebbe raggiunto i quattro milioni di euro. Il tribunale di Firenze, su istanza del procuratore capo Luca Tescaroli, ha ordinato il sequestro di un immobile commerciale del valore di un milione di euro e l'affidamento di una società a un amministratore giudiziario, mentre l'imprenditore è stato vincolato alla sorveglianza speciale nel comune di Prato per tre anni. Questa operazione segna un punto di svolta nella lotta contro le frodi fiscali in Toscana, introducendo per la prima volta nell'ambito regionale una misura preventiva così incisiva contro un soggetto straniero coinvolto in un sistema di società apri e chiudi.