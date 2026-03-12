Pranzo e cena a casa dalle Cesarine | le esperienze gastronomiche a Bologna

A Bologna, il 12 marzo 2026, si è svolta un'iniziativa che permette ai visitatori di gustare pasti a casa delle Cesarine, figure rappresentative della tradizione culinaria locale. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto scegliere tra pranzo e cena, vivendo un’esperienza gastronomica autentica nel contesto domestico delle host. La formula si inserisce nel panorama del turismo culinario della città.

Bologna, 12 marzo 2026 – Nella città del cibo e del gusto come poche nel mondo, a Bologna ormai si sperimenta anche una nuova formula di t urismo gastronomico, direttamente nelle case delle Cesarine. In collaborazione con il Comune, in città ha preso il via un nuovo modello di esperienza culinaria che permette ai visitatori di prenotare pranzi e cene nelle case di membri della rete, nel centro storico e nei quartieri fuori dalle mura, anche con pochissimo preavviso. La città si trasforma così in una rete di esperienze gastronomiche distribuite nei quartieri e nelle abitazioni dei bolognesi. Il progetto sotto le Torri con Bologna Welcome . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

