Pozzallo | 15enne estorsione finto carabiniere arrestato

A Pozzallo, una ragazza di 15 anni è stata vittima di un tentativo di estorsione da parte di un uomo che ha finto di essere un carabiniere. L’impostore ha esercitato pressioni sulla minorenne, cercando di ottenere qualcosa con l’inganno. Le forze dell’ordine hanno arrestato un sospetto, che ora è sotto indagine.

Un episodio di estorsione si è consumato a Pozzallo, dove una minorenne di quindici anni ha subito le pressioni di un impostore che si spacciava per membro dell'Arma dei Carabinieri. Il 33enne catanese responsabile della truffa è stato individuato e arrestato grazie alle indagini del Nucleo Operativo di Modica. La vittima, rimasta sola in casa con il fratello più piccolo durante l'estate dello scorso anno, è stata costretta a consegnare oltre mille euro sotto la minaccia di ritorsioni contro il padre. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'emissione di un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa.