Alla Camera è stato recentemente istituito un Intergruppo per l’Intelligenza Artificiale, presieduto dal deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli. L’obiettivo è discutere e promuovere iniziative sulla responsabilità umana nell’uso dell’intelligenza artificiale e sui principi guida da adottare. Il gruppo è composto da diversi rappresentanti politici interessati a approfondire il tema.

Alla Camera è stato da poco istituito un Intergruppo per l’Intelligenza Artificiale, presieduto dal deputato Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia). Un’iniziativa a cui hanno preso parte anche esponenti della minoranza, con l’obiettivo di trasformare il confronto in azione politica. “L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia abilitante e trasversale: incide sui sistemi produttivi, sui servizi pubblici, sulla competitività internazionale. Per questo l’approccio deve essere sistemico”, racconta Baldelli a Formiche.net. Con quale scopo nasce questo nuovo intergruppo sull’Intelligenza Artificiale? L’Intergruppo nasce con un obiettivo preciso: portare il tema dell’Intelligenza Artificiale dentro le istituzioni, dove il confronto politico è decisivo, anche con un qualificato comitato tecnico-scientifico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Potenziare la responsabilità umana. Baldelli spiega i principi guida dell’Intergurppo AI

Articoli correlati

Tumore al pancreas eliminato nei topi: Roberto Burioni spiega perché la cura umana è ancora lontanaIn un articolo pubblicato su substack il professor Roberto Burioni ha spiegato che l'eliminazione del tumore al pancreas nei topi raggiunta in un...

Peter Gabriel svela brano inedito dal suo nuovo lavoro, un omaggio alla voce umana e ai suoni dell’infanzia.Peter Gabriel ha reso disponibile al pubblico "Put the Bucket Down (Bright-Side Mix)", secondo estratto dal suo undicesimo album in studio, "o\i", in...

Tutti gli aggiornamenti su Potenziare la responsabilità umana...

Inaugurato l’Anno Accademico 2025-2026 nel segno dei diritti umani e della responsabilità socialeSi è svolta l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’Università del Sannio, dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona, in un momento di forte richiamo al ruolo dell’Ateneo come ... tvsette.net

AI a scuola e nella cultura: cosa resta della responsabilità umanaEducare all’IA oltre gli strumenti: visione culturale, comunità educanti, patrimonio e soglie non delegabili per custodire il futuro. agendadigitale.eu