Poste | aperte le selezioni per consulenti finanziari in provincia di Chieti

Poste Italiane ha aperto le selezioni per consulenti finanziari nella provincia di Chieti, rivolgendosi a laureati o laureandi interessati a un percorso di formazione e sviluppo professionale. Le candidature sono rivolte a persone motivate a entrare nel settore finanziario e a intraprendere un percorso di crescita all’interno dell’azienda. La selezione è rivolta a candidati con un background accademico in discipline economiche o affini.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it Poste Italiane ricerca in provincia di Chieti laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. Le selezioni sono aperte ed è possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni aperte" in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. Il candidato ideale, laureato o laureando (sia triennale che magistrale), dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti.