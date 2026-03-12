Poste | aperte le selezioni per consulenti finanziari in provincia di Chieti

Poste Italiane ha avviato le selezioni per consulenti finanziari in provincia di Chieti. La ricerca è rivolta a laureati o laureandi interessati a un percorso di formazione e sviluppo professionale nel settore finanziario. Le candidature devono essere inviate dai candidati motivati a intraprendere questa esperienza. La procedura di selezione è aperta e le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it Poste Italiane ricerca in provincia di Chieti laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. Le selezioni sono aperte ed è possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni aperte" in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. Il candidato ideale, laureato o laureando (sia triennale che magistrale), dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti.