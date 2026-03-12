Possibile 200 dollari a barile l' Ue consideri la riduzione dei consumi L' allarme dell' esperto

Un esperto avverte che la minaccia iraniana di far salire il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile è più concreta delle rassicurazioni di Usa, Ue e Agenzia internazionale dell’energia. L’agenzia internazionale dell’energia ha dichiarato che l’obiettivo di Teheran potrebbe diventare una realtà, mentre l’Unione Europea valuta la riduzione dei consumi di petrolio per affrontare questa ipotesi.

(Adnkronos) - La minaccia iraniana di portare il prezzo del petrolio a 200 dollari al barile "è più realistica delle assicurazioni" offerte da Usa, Ue e Agenzia internazionale dell'energia (Iea)". Lo dice all'Adnkronos Francesco Sassi, professore in geopolitica dell'energia all'Università di Oslo e autore della newsletter Energy Geopolitics & Statecraft, sottolineando che il prezzo è salito per due giorni consecutivi e si è avvicinato ai 100 dollari al barile nonostante i trentadue Paesi membri dell'Agenzia abbiano promesso il più grande rilascio di riserve strategiche petrolifere mai avvenuto. La mossa Iea, "francamente, è un buco nell'acqua", rileva l'esperto, spiegando che avrebbe "sicuramente" un impatto sui mercati se il conflitto dovesse terminare tra pochi giorni.

