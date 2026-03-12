Portomaggiore | sportello digitale per superare il divario

A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, è stato attivato il 12 marzo 2026 lo sportello Digitale Facile, un servizio di assistenza dedicato a chi ha bisogno di aiuto per utilizzare internet e i servizi online. Il servizio si rivolge a cittadini di tutte le età e mira a facilitare l'accesso al mondo digitale, offrendo supporto pratico e immediato.

A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, è attivo dal 12 marzo 2026 lo sportello Digitale Facile, un servizio di assistenza pratica per l'uso di internet e dei servizi online. L'iniziativa parte da Portoinforma, il centro servizi al cittadino situato in piazza Verdi 22, ed è gestita dall'AECA – Centro Studi Opera don Calabria con finanziamenti del PNRR tramite la Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo non è solo tecnico ma sociale: aiutare i cittadini a registrarsi per lo SPID, impostare le deleghe familiari e installare app come IO direttamente sullo smartphone. Il sindaco Dario Bernardi sottolinea come questo servizio si inserisca in una strategia digitale più ampia già avviata dal 2022 con i ragazzi del servizio civile.