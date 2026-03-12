Durante le Giornate Fai di primavera, Vimodrone apre le porte di Santa Maria Nova, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire l’edificio storico. Nel fine settimana del 21 e 22 marzo si svolgerà un concerto di musica barocca accompagnato dall’esibizione della magìa di Luini, creando un evento che unisce cultura, musica e tradizione.

Giornate Fai di primavera, Vimodrone apre le porte di Santa Maria Nova. Il 21 e 22 marzo appassionati e curiosi potranno tornare ad ammirare la chiesetta del Pilastrello, così viene chiamato comunemente il gioiello cinquecentesco che custodisce la famosa Madonna con il bambino attribuita a Bernardino Luini. Oggi, incastonata nella trama urbana, per gustarsela bisogna chiudere gli occhi e tornare alle origini, sull’antica strada romana che collegava Milano a Bergamo. Sorse lì e fra i suoi estimatori ci fu San Carlo Borromeo. Una meta immancabile per religiosi e pellegrini accolti da un faggeto che ha lasciato il posto al cimitero nato accanto alla cappella e ai tralicci spuntati in mezzo ai campi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porte aperte a Santa Maria Nova. Concerto di musica barocca insieme alla magìa di Luini

