Porte aperte a Santa Maria Nova Concerto di musica barocca insieme alla magìa di Luini
Durante le Giornate Fai di primavera, Vimodrone apre le porte di Santa Maria Nova, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire l’edificio storico. Nel fine settimana del 21 e 22 marzo si svolgerà un concerto di musica barocca accompagnato dall’esibizione della magìa di Luini, creando un evento che unisce cultura, musica e tradizione.
Giornate Fai di primavera, Vimodrone apre le porte di Santa Maria Nova. Il 21 e 22 marzo appassionati e curiosi potranno tornare ad ammirare la chiesetta del Pilastrello, così viene chiamato comunemente il gioiello cinquecentesco che custodisce la famosa Madonna con il bambino attribuita a Bernardino Luini. Oggi, incastonata nella trama urbana, per gustarsela bisogna chiudere gli occhi e tornare alle origini, sull’antica strada romana che collegava Milano a Bergamo. Sorse lì e fra i suoi estimatori ci fu San Carlo Borromeo. Una meta immancabile per religiosi e pellegrini accolti da un faggeto che ha lasciato il posto al cimitero nato accanto alla cappella e ai tralicci spuntati in mezzo ai campi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
