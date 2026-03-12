Popolare | 15 anni a Zungri la Calabria canta il mondo

Il gruppo musicale Popolare festeggia nel 2026 i quindici anni di attività, iniziata nel 2011 a Zungri, in Calabria. Durante questi anni ha portato avanti il suo lavoro, coinvolgendo il pubblico con le sue esibizioni e contribuendo alla scena musicale locale. La band ha mantenuto costante la propria presenza e ha consolidato una reputazione nel panorama regionale.

Il gruppo musicale Popolare compie quindici anni di attività nel 2026, celebrando un percorso nato nel 2011. Questa formazione rappresenta un ponte tra le radici contadine e la modernità sonora. La loro musica nasce da Zungri, in provincia di Vibo Valentia, portando l'essenza calabrese oltre i confini regionali. L'iniziativa mira a riscoprire il bel canto tradizionale adattandolo ai gusti delle nuove generazioni. Mirko Spadaro guida questa narrazione sonora che profuma di tradizione autentica. Le note del gruppo raccontano l'anima della regione senza cadere nella retorica. Un omaggio specifico è stato dedicato a Franca Crudo, figura iconica del mondo rurale calabrese.