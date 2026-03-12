Pontecagnano Faiano scoperte 34 tombe antiche nell’area dell’ex tabacchificio

A Pontecagnano Faiano sono state rinvenute 34 tombe antiche nell’area dell’ex tabacchificio. Si tratta di ritrovamenti che arricchiscono il patrimonio archeologico locale, portando alla luce sepolture di epoca indefinita. Le tombe sono state identificate durante lavori di scavo condotti in questa zona. La scoperta è stata resa nota dalle autorità competenti che si occupano di tutela del patrimonio storico.

Nuove e importanti scoperte archeologiche emergono dal territorio di Pontecagnano Faiano. Nell'area dell'ex tabacchificio Alfani sono state portate alla luce 34 tombe risalenti a un periodo compreso tra il IV e il III secolo avanti Cristo, riconducibili alla necropoli meridionale dell'antico centro etrusco-campano. Il ritrovamento si inserisce nel solco delle attività di ricerca condotte dalla Soprintendenza di Salerno, che sin dagli anni Sessanta porta avanti un lavoro costante di indagine archeologica sul territorio, contribuendo ad ampliare nel tempo le conoscenze sull'evoluzione storica dell'antica Pontecagnano. Una necropoli organizzata per nuclei familiari.