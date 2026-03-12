Ponsacco | arrestata 26enne che sfila portafoglio

Una donna di 26 anni è stata fermata dai Carabinieri di Ponsacco dopo aver rubato un portafoglio a un cliente all’interno di un supermercato. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio e, dopo aver individuato la responsabile, i militari l’hanno arrestata sul posto. La donna è stata portata in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una donna di ventisei anni è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Ponsacco dopo aver sottratto un portafoglio a un cliente all'interno di un supermercato. L'episodio, avvenuto nella mattinata dell'8 marzo 2026, ha la vittima accorgersi immediatamente del furto e scatenare l'allarme, permettendo alle forze dell'ordine di bloccare la refurtiva prima che potesse allontanarsi. L'arresto è stato disposto dal Sostituto Procuratore della di Pisa, mentre la donna è stata trattenuta in attesa del rito direttissimo previsto per il giorno successivo. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, dimostrando l'efficacia della reazione coordinata tra sicurezza interna e pattuglia dei Carabinieri già presente sul territorio.