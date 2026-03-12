Durante i Campionati regionali A1 Gold a Montevarchi, Lavinia Albanese della Polisportiva Mens Sana Ginnastica Artistica ha vinto il titolo toscano. La giovane atleta ha offerto una prestazione di rilievo, distinguendosi tra le partecipanti in questa competizione regionale. La gara si è svolta in un clima di attenzione e impegno, con Albanese che ha mostrato grande determinazione durante le esecuzioni.

Lavinia Albanese (foto) conquista la vetta della Toscana laureandosi campionessa. Una grande prestazione della giovane atleta della sezione ginnastica artistica della Polisportiva Mens Sana 1871, che a Montevarchi si è resa protagonista di una gara magistrale nei Campionati Regionali A1 Gold. Con 68.825 punti, la mensanina ha conquistato il primo posto nella prova e il titolo di campionessa regionale toscana 2026. La ginnasta si è distinta in particolare al corpo libero, ai cinghietti e alla trave, ottenendo i migliori punteggi della gara. Un risultato ancora più significativo considerando che Lavinia, nata nel 2018, era la più piccola tra le partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Polisportiva Mens Sana Ginnastica artistica. Campionati toscani A1 Gold a Montevarchi. Lavinia Albanese conquista il titolo

