Il Comune di Ponsacco ha chiesto protezione all’Unione Europea per i Poggini, un’area naturale situata al confine con Casciana Terme Lari. Il sindaco Gabriele Gasperini ha annunciato la sua intenzione di difendere questa zona, che rischia di essere compromessa da un progetto di installazione di impianti fotovoltaici di tipo industriale. La pioggia intensa accompagna questa dichiarazione.

La pioggia batte forte sui tetti di Ponsacco mentre il sindaco Gabriele Gasperini lancia una battaglia per salvare i Poggini, un’area naturale al confine con Casciana Terme Lari minacciata da un progetto fotovoltaico industriale. Il Comune ha chiesto ufficialmente alla Regione Toscana di riconoscere l’oasi come Sito di interesse comunitario per bloccare definitivamente l’impianto e proteggere le specie rare che la abitano. L’incontro svoltosi il 10 marzo tra Gasperini e il presidente della Regione Eugenio Giani ha segnato l’avvio formale di questa richiesta, nata dalla necessità di superare le limitazioni dei poteri comunali nelle autorizzazioni ambientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poggini a rischio: il Comune chiede protezione UE contro

