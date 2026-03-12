Poesia giapponese | l’amore di Tanikawa arriva in Italia

Il 14 marzo 2026, alle 17.30, nella Biblioteca comunale di Cellino San Marco si terrà un incontro dedicato alla poesia giapponese contemporanea. L’evento è organizzato per presentare le opere di un poeta giapponese noto per il suo amore verso la poesia. La manifestazione coinvolgerà letture e approfondimenti sulla produzione poetica attuale in Giappone.

Mercoledì 14 marzo 2026, alle ore 17.30, la Biblioteca comunale di Cellino San Marco ospiterà un incontro letterario dedicato alla poesia giapponese contemporanea. L’evento, intitolato Alla donna, vedrà l’intervento del traduttore Diego Martina e dell’editore Stefano Donno, con l’introduzione dell’assessore Giada Occhibianco. La serata sarà gratuita e si concentrerà sull’opera dello scomparso maestro Shuntar? Tanikawa, offrendo una chiave di lettura per comprendere le dinamiche emotive e culturali che legano il Giappone all’Italia. Non si tratta di una semplice presentazione editoriale, ma di un approfondimento su un testo che ha segnato la produzione poetica di Tanikawa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

