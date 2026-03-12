Poco prima di morire… Enrica Bonaccorti la rivelazione in lacrime di Caterina Balivo

La giornalista e conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti è deceduta all’età di 76 anni, lasciando un segno evidente nel panorama dello spettacolo italiano. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno comunicato la sua scomparsa. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi televisivi e radiofonici, rendendola una figura nota e apprezzata dal pubblico.

La televisione italiana piange una delle sue voci più riconoscibili e amate. Enrica Bonaccorti è morta oggi all’età di 76 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico che l’ha seguita per decenni. Attrice, autrice, conduttrice e paroliera, la Bonaccorti ha segnato la storia della televisione italiana con programmi che hanno attraversato diverse generazioni, diventando uno dei volti più familiari del piccolo schermo. >> Enrica Bonaccorti: chi era l’ultimo compagno, il più importante di tutti Nel corso della giornata, numerosi programmi televisivi hanno voluto ricordarla, ma uno dei tributi più intensi è arrivato durante la trasmissione La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

