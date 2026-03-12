Pochi treni alla stazione della Gazzera | Abbiamo chiesto a Rfi non ha risposto

Questa mattina, durante il question time al consiglio comunale, si è parlato della stazione di Mestre Gazzera, inaugurata a gennaio 2025 e considerata funzionante. Tuttavia, i treni che fermano alla stazione sono pochi, circa uno all’ora, con interruzioni di due o tre ore nelle mattine. La richiesta di chiarimenti è stata inviata a Rfi, ma non ha ricevuto risposta.

L'assessora interrogata spiega di aver inviato l'interrogazione al gruppo ferroviario responsabile. Il Pd: «Sono passati mesi. Non c'è interlocuzione con il comune» Questa mattina, in occasione del question time al consiglio comunale, è stata discussa la situazione della stazione di Mestre Gazzera, inaugurata a gennaio 2025 e perfettamente funzionale, ma in cui fermano pochi treni al giorno (più o meno uno all'ora, con “buchi” di due o tre ore la mattina e il pomeriggio). L'occasione era la risposta all'interrogazione presentata da Alessandro Baglioni (Pd) il 27 giugno 2025, quando, ha spiegato il consigliere, era chiaro che neppure con il nuovo - allora - orario estivo non ci sarebbero stati treni aggiuntivi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

"Abbiamo chiesto a Rfi proposte progettuali contro le vecchie criticità"La riattivazione della linea ferroviaria fino alla stazione ‘Ancona Marittima’ è considerata un’opera strategica e quindi, al netto delle criticità...

Leggi anche: «Ho chiesto ad Alcaraz come giocare contro Sinner, mi ha risposto “prega e basta”»

Tutti gli aggiornamenti su Pochi treni

Temi più discussi: Banchine semideserte e pochi treni, alla stazione di Bari il primo giorno di lavori; Dall’ultimo viaggio alla svolta. Stop al degrado e un nuovo progetto. Così la città si è ripresa un simbolo; Stop ai treni a Bari Centrale, il 'piano navette' regge l'urto del primo giorno; Circolazione ferroviaria ripresa regolarmente dopo la tragedia sfiorata tra Lodi e Tavazzano.

Banchine semideserte e pochi treni, alla stazione di Bari il primo giorno di lavoriArrivano e ripartono regolarmente soli i treni regionali della tratta Barletta-Fasano. Alcune frecce per Roma, qualche Intercity proveniente dal nord. Bari centrale: primo di quattro giorni di lavori, ... rainews.it

Bari, disagi e intoppi alla Stazione Centrale tra passeggeri spaesati e fermate spostateStalli ridisegnati e corse modificate per la concomitanza tra i lavori in corso da mesi nella piazza e la chiusura della Stazione Centrale che si protrarranno fino a domani 8 marzo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Da Cardada-Cimetta si gode una delle viste più spettacolari sul Lago Maggiore, ed è facilissimo arrivarci dal centro di Locarno! Come arrivare: Prendi la funicolare Locarno–Orselina (a pochi passi dalla stazione dei treni) da Orselina funivia fino a Cardada facebook