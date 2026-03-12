Playoff Superlega la Sir lavora sull' aspetto fisico Carotti | Vogliamo arrivare al top della condizione nel momento più importante

La Sir sta concentrando i suoi sforzi sull'aspetto fisico in vista dei playoff della Superlega, mentre il team cerca di raggiungere la massima condizione prima degli incontri decisivi. La stagione sta entrando nel suo punto più intenso, con i quarti di finale di Champions League che si avvicinano. Il lavoro fisico è al centro della preparazione, con l’obiettivo di arrivare al massimo della forma.

Il preparatore atletico dei bianconeri fa il punto della situazione a tre giorni dalla seconda sfida. Che verrà presentata domani da Plotnytskyi La stagione sta entrando nel momento clou, con la disputa dei playoff della Superlega e quella prossima dei quarti di finale di Champions. La Sir Susa Scai Perugia è sempre stato un club che non ha mai voluto lasciare nulla al caso e questi sono giorni in cui si sta concentrando per lo più sull'aspetto fisico. Arrivare in condizioni atletiche e di organico ottimali nel periodo in cui la posta in palio è altissima fa lievitare notevolmente le chance di vittoria. “Per noi questa era una settimana in cui dovevamo prestare molta attenzione al momento della programmazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Playoff Superlega, la Sir è pronta. Solè: "Monza squadra importante che può dar fastidio a tutti"Inizia tra due giorni la corsa al tricolore per i Block Devils che vogliono tornare vincenti dopo due anni.

Playoff Superlega, Lorenzetti soddisfatto della sua Sir: "Abbiamo faticato solo sulle palle alte"L'analisi del coach al termine del 3-1 ai danni di Monza che ha aperto la corsa al tricolore.

Contenuti e approfondimenti su Playoff Superlega

Temi più discussi: Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 dei quarti di finale; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara uno; Sir verso i PlayOff dopo la Supercoppa dei record e delle prime volte.

Playoff Superlega, la Sir sfrutta la settimana tipo per preparare gara due. Giaccardi: Curiamo i dettagliIl vice allenatore bianconero fa il punto della situazione in vista della trasferta in Brianza. Champions, i quarti non saranno facili ... perugiatoday.it

Playoff Superlega, la Sir continua a viaggiare a pieni giri ma Semeniuk frena: E' solo il primo passoLo schiacciatore, migliore in campo nella prima sfida, invita tutti a tenere alta la guardia in vista di quella successiva. Parla anche Colaci: Abbiamo una settimana per prepararci, sfruttiamola ... perugiatoday.it

Eccellente partenza della Lube nei quarti dei playoff scudetto di Superlega. Civitanova supera 1-3 l'Itas Trentino. Domenica gara 1 all'Eurosuole. Medei: "La strada è lunga". - facebook.com facebook

#Superlega playoff QF game1 Modena-Piacenza 3-2 (23-25 22-25 25-20 25-16 17-15) MO: Porro 20 PC: Efe Mandiraci 22 #pallavolo #volley #volleyball x.com