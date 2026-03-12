Pizzino incalza Severi | Si metta in pratica la soluzione condivisa

Il confronto tra Pizzino e Severi si focalizza sul servizio di raccolta dei rifiuti a Monteduro. Pizzino invita Severi a mettere in atto la soluzione condivisa, mentre il confronto si concentra sulle questioni legate ai cassonetti e alla gestione dei rifiuti. La discussione si svolge con toni diretti, senza approfondimenti sulle motivazioni o sulle cause delle divergenze tra le parti.

Torna sul servizio cassonetti rifiuti di Monteduro e replica all’assessore comunale Giorgio Severi, il coordinatore di Fratelli d’Italia Castelnovo Monti e Carpinet, Mirco Pizzino chiedendo l’attivazione della "soluzione condivisa", ossia dotare la famiglia di bidoncini di raccolta porta a porta quale extrema ratio, visto che non c’è altro luogo rispetto a quello prescelto per i cassonetti. "Qualche giorno fa – scrive in una nota Pizzino - leggendo la rassegna stampa locale, abbiamo trovato l’intervento dell’assessore Severi sui cassonetti di Monteduro (Castelnovo ne’ Monti): una vicenda che avrebbe dovuto essere ormai chiusa. Dopo aver... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

