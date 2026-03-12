Pizzerie | i forni a legna inquinano all’accensione

Uno studio condotto dall’ENEA, in collaborazione con Innovhub e l’Università degli Studi di Milano, rivela che i forni a legna delle pizzerie producono le maggiori emissioni inquinanti durante la fase di accensione. Durante questa operazione, vengono rilasciate concentrazioni elevate di sostanze inquinanti, con impatti ambientali significativi. I risultati dello studio si concentrano sulle emissioni originate nel momento in cui il forno viene acceso.

Uno studio condotto dall’ENEA, in collaborazione con Innovhub e l’Università degli Studi di Milano, ha identificato che i forni a legna delle pizzerie generano le maggiori emissioni inquinanti durante la fase di accensione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Environmental Pollution e finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rivela come l’inserimento delle pizze e l’aggiunta di nuova legna creino picchi di particolato e composti organici gassosi. Il progetto Pizzerie ha analizzato tre forni specifici per mappare l’impatto ambientale della cottura tradizionale. I dati sperimentali indicano che la combustione è meno efficiente quando il forno parte a freddo o quando viene alimentato con nuovi carichi di legno di faggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

