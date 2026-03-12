Più parcheggi gratis alle stazioni per i pendolari

La Regione ha deciso di aumentare i parcheggi gratuiti presso le stazioni di Carnate, Arcore, Lissone e Seregno nella zona della Brianza. La mozione presentata da Jacopo Dozio è stata approvata in aula, aprendo la strada a trattative con i gestori delle aree di sosta. La misura mira a offrire più spazi senza costi aggiuntivi ai pendolari che utilizzano questi punti di accesso.

Più parcheggi gratis nelle stazioni della Brianza per i pendolari, la Regione tratterà con i gestori a Carnate, Arcore, Lissone e Seregno, in aula passa la mozione di Jacopo Dozio. "Un modo concreto di dare risposte a studenti e lavoratori che si spostano ogni giorno con il treno sui nostri territori e che faticano a trovare stalli nei vari interscambi lombardi – spiega il consigliere regionale di Forza Italia –. Se vogliamo favorire l'utilizzo di mezzi pubblici questo è l'unico modo per agevolare i cittadini riqualificando gli spazi esistenti". Il testo approvato chiede alla Giunta Fontana "di confrontarsi con i gestori delle reti...