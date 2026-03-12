Più di 30 secondi | Solberg vince al buio nel fango

Durante il WRC Safari Rally Kenya, le condizioni meteo sono cambiate repentinamente, creando una situazione inaspettata. Un pilota ha conquistato la vittoria in condizioni di scarsa visibilità e terreno fangoso, dopo aver affrontato più di 30 secondi di svantaggio rispetto agli avversari. La gara si è svolta sotto un cielo improvvisamente coperto di pioggia, che ha complicato la corsa e modificato le posizioni in classifica.

Il WRC Safari Rally Kenya ha subito uno shock meteorologico improvviso che ha ribaltato le gerarchie. Oliver Solberg, pilota Toyota, si è imposto in apertura con un vantaggio di 33,3 secondi su Elfyn Evans e oltre un minuto su Sébastien Ogier. La pioggia torrenziale ha reso la prima prova quasi invisibile, costringendo i piloti a guidare alla cieca, affidandosi solo alle spruzzi d’acqua per pulire il parabrezza. La situazione si è complicata ulteriormente per i rivali Hyundai, colpiti da gravi problemi di surriscaldamento meccanico. Mentre la Toyota domina la classifica intermedia con una chiusura al top-five, le tre vetture della casa coreana hanno mostrato segni di cedimento termico, con vapore visibile dai radiatori intasati dal fango. 🔗 Leggi su Ameve.eu

