piscina comunale ci siamo nuova offerta dopo lo stop di 4 mesi

La piscina comunale di Figline riprende a funzionare a pieno regime dopo quattro mesi di chiusura. Da oggi, l’impianto è operativo con un’offerta rinnovata e ampliata rispetto a quella di settembre, prima della sospensione. La riapertura segna il ritorno delle attività e dei servizi per i cittadini, che potranno nuovamente usufruire della struttura senza limitazioni.

Torna definitivamente a pieno regime la piscina comunale di Figline, anche con un ampliamento dell’offerta rispetto a settembre, prima cioè della chiusura protrattasi per ben 4 mesi. Se la scorsa settimana la vasca era ripartita a pieno ritmo, a esclusione della giornata del sabato, ora apre anche nella penultima giornata della settimana: da questo 14 marzo, ogni sabato, a partire dalle 9,30 si susseguiranno le varie fasce dei corsi per i ragazzi fino alle 11,30. Da metà mattinata prenderanno il via anche i "Primi passi" e l’acquagym. Poi dalle 13,10 e fino alle 18,30 si alterneranno i corsi per i ragazzi e il nuoto libero per tutti. Uisp Firenze, gestore della struttura comunale, ha previsto anche due ulteriori fasce di attività: il lunedì e il giovedì dalle 13,20 già questa settimana è cominciata la ginnastica in acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

