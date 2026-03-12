Pisa vs Cagliari ventinovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventinovesima giornata di Serie A 20252026, Pisa e Cagliari si affrontano in una partita che si svolge allo stadio toscano. I padroni di casa, ultimi in classifica, cercano punti per mantenere la categoria, mentre i sardi sono impegnati a consolidare la loro posizione in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono state annunciate.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I toscani, fanalino di coda, ospitano i sardi a caccia di punti pesanti per blindare la permanenza nella categoria. Pisa vs Cagliari si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15 presso l'Arena Garibaldi. PISA VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono appesi ad un filo molto sottile. Ultimi in classifica e soli 15 punti raccolti. L'arrivo sulla panchina di Hilijemark non ha prodotto nessuna scossa, e la salvezza appare una montagna impossibile da scalare. Servirà tanto orgoglio per tentare di tirarsi fuori dai guai. I sardi sono quasi in zona sicurezza, ma non devono rilassarsi: 30 punti in classifica, 14esimo posto e una salvezza non ancora matematica.